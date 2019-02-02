Шевченківський районний суд Києва заарештував водія Audi, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на площі Перемоги у центрі столиці.
Про це повідомляє прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.
Шевченківський районний суд заарештував водія Audi на два місяці (до 1 березня 2019 року. – Ред.) без права внесення застави.
ДТП на площі Перемоги у Києві: суд заарештував водія Audi / 3 фотографии
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Нагадаємо, 31 січня у центрі Києва зіткнулися 5 автомобілів. Внаслідок ДТП загинула одна людина.
Фото: Київ Оперативний
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