У центрі Києва зіткнулися 5 автомобілів. Внаслідок ДТП загинула одна людина.
Біля столичного цирку зіткнулися 5 автомобілів, пише dtp.kiev.ua.
Одне з авто вилетіло на площу Перемоги з Дмитрівської вулиці і протаранило 3 автомобілі.
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Внаслідко ДТП загинула дівчина – водій одного з авто.
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Видео момента жуткой смертельной аварии в Киеве на площади Победы… Девушка – водитель Мазда умерла по дороге в больницу. Забирали без сознания и дыхания но пульс еще был. Наркет на белом ауди вылетел на площадь победы с Дмитриевской и протаранил три авто. Основной удар пришёлся как раз на Мазда…. На место в течении 20 мин прибыл отец наркета, который вел себя довольно борзо и пытался препятствовать съемке. Был демократизирован нашим читателем и больше не смог принимать участие в дискуссии. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей…. Просьба прокомментить и поднять нашу страницу в фейсбук, без денег сеть ее давит очень, спасибо facebook.com/dtp.kiev.ua/ Коммент. Репост и лайк, обязательно, иначе помощь будет неэффективна. Также поставьте плс “приоритет в показе” Спасибо! #дтп #Киев #дтпКиев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash
Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок ДТП поблизу села Миколаївка Одеської області одна людина загинула, ще 13 отримали травми різного ступеню важкості.
Фото і відео: dtp.kiev.ua.