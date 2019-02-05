Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти Віктора Медведчука.

Про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч.1 ст.111 (Державна зрада) КК України повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

– Глава політради партії Опозиційна платформа – за життя Віктор Медведчук на партійному з’їзді 29 січня 2019 року заявив про необхідність утворення так названого “автономного регіону Донбас” з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України, – зазначила Лариса Сарган.

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Матеріали кримінальних проваджень будуть передані до Служби безпеки України.

Раніше Факти ICTV писали, що суд виніс вирок екс-президенту України Віктору Януковичу – 13 років позбавлення волі.

Фото: vybor