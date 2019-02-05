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Коли ви на колінах, за рогом чекає Путін – Порошенко про закінчення війни

Більшість кандидатів у президенти України впевнені, що знають, як швидко закінчити війну. Петро Порошенко прокоментував подібні заяви.

Петр Порошенко

Путін прорахувався, коли напав на Україну, сподіваючись налякати нас.

Піднявся весь народ. За 5 років РФ зрозуміла, що зробила помилку.

Більшість кандидатів на виборах 2019 декларують, що вони знають, де мир, сказав Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Вони певні, що “ось тут за рогом. Якщо треба, стати на коліна – і там сидить мир”.

– Але хочу вас розчарувати, там за рогом, особливо коли ви на колінах, стоїть Путін і чекає на вас, – відзначає Порошенко.

Дехто каже “давайте візьмемо у нього, що хоче і вийдемо на референдум”, але ж Путін про це 4 роки і говорить.

Йому не потрібен Крим і Донбас, йому потрібна вся Україна, повернення в російське ярмо.

Але українці ніколи цього не приймуть.

– Так, нам потрібен мир. Холодний, але мир на українських умовах, коли російські війська мають піти з нашої землі, коли Україна зможе реалізувати прагнення народу на членство в ЄС і НАТО, – сказав президент.

Україну підтримує в цьому весь світ. З нами правда і Бог.

Нагадаємо, Петро Порошенко назвав найголовніші напрямки України на найближчі роки.

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