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Синод ПЦУ затвердив 12 членів і провів перше засідання

Синод Православної церкви України обрав трьох постійних і дев’ять непостійних членів.

Синод ПЦУ затвердив 12 членів і провів перше засідання

Синод Православної церкви України провів своє перше засідання 5 лютого.

Церковники зібралися в Будинку митрополита на території Національного заповідника Софія Київська. Головою засідання був митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній, пише прес-служба ПЦУ.

Після затвердження до трьох постійних членів синоду – патріарха Філарета, митрополита Макарія і митрополита Симеона – приєдналися дев’ять непостійних членів.

Ними стали: митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій, архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Харківський і Хотинський Герман, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон.

На перше засідання синоду не зміг приїхати тільки архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій, якого забрали вранці до лікарні через загострення серцево-судинного захворювання.

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Також під час засідання церковники прийняли рішення про те, що патріарх Філарет залишиться керівником Київської єпархії, крім Свято-Михайлівського монастиря.

Нагадаємо, 3 лютого у Софії Київській у Києві пройшла інтронізація глави ПЦУ Епіфанія.

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