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Держекоінспекція знову утримує судно в порту Чорноморськ

У морському порту Чорноморськ простоює судно, затримане інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення навколишнього середовища.

Держекоінспекція знову утримує судно в порту Чорноморськ

Про це повідомила виконавчий директор Громадської спілки Асоціація морських агентств України (АМАУ) Ксенія Підручна.

Зокрема, 2 лютого в процесі завантаження судна Hanseatic Eagle (прапор – Сінгапур) в порту Чорноморськ до борту прибули представники Держекоінспекції у супроводі еколога ДП адміністрації морських портів України (АМПУ).

Керуючись чинним законодавством України, капітан судна далі трапа їх не пропустив. Екологи покинули судно, попередньо взявши проби води з акваторії порту біля борту судна.

Через два дні представники екоінспекції в супроводі еколога ДП АМПУ повернулися на борт судна Hanseatic Eagle і висунули капітану лист про нібито забруднення акваторії порту судном.

Капітан лист не прийняв, документи не підписував, до проведення інспекції, посилаючись на норми чинного законодавства, екологів не допустив.

Нагадаємо, у провінції Алгарве у Португалії затримали судно, де виявили 2,5 тонни кокаїну, на борту перебувало 8 українців.

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