Поліція проводить перевірку в міськраді Дніпра через повідомлення про підкуп виборців.

Про це розповіли у прес-службі ГУНП у Дніпропетровській області.

– Деякі ЗМІ розмістили інформацію, що у Дніпрі відкрито, купують голоси виборців прямо у приміщенні міської ради, – заявили в поліції.

Поліцейські Шевченківського відділення поліції відомості по даному факту внесли в ЄРДР і провели відповідну перевірку.

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– На сьогодні встановлено, що зазначені заходи проводяться за рішенням Дніпровської міської ради від 24.10 2018 Про затвердження Положення про призначення і надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, – розповіли в поліції.

Нагадаємо, поліція буде кваліфікувати оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах, як підкуп виборця. За це загрожує кримінальне покарання.

Фото: dreamstime.