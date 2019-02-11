Велика Британія закликає союзників до жорсткої відповіді на агресивну політику Москви.

Росію не можна залишити без відповіді за анексію Криму, втручання у вибори в США, а також отруєння колишнього ГРУшника Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це 11 лютого планує заявити міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, повідомляє Reuters з посиланням на витяги з його промови.

За словами британця, противник в особі Росії повинен відчути “жорстку силу” від Великої Британії та її союзників. Вільямсон відзначив, що через політику Кремля “стираються межі між миром і війною”.

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Міністр закликав “діяти, а не говорити”, щоб Велику Британію не стали cприймати “за паперового тигра”.

Нагадаємо, США і ЄС дали Росії час до березня, щоб звільнити захоплених у Керченській протоці українських військових моряків.