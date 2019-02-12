PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Російський суд залишив іще чотирьох українських моряків під вартою/

Російський суд залишив іще чотирьох українських моряків під вартою

Сьогодні Московський міський суд прийняв рішення відхилити апеляції чотирьох українських моряків та залишив їх під вартою.

Суд

Московський міський суд відхилив апеляції чотирьох українських моряків та вирішив залишити їх під вартою до кінця квітня, повідомив координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов у Facebook.

Апеляції Романа Мокряка, Євгенія Семидоцького, Андрія Оприско та Сергія Цибізова розглядали в закритому режимі.

Захисники українців клопотали про додання до справи копій резолюції ПАРЄ, в якій РФ закликають звільнити моряків та поводитися з ними згідно положень Женевських конвенцій.

Читайте: Здоров’я ще трьох полонених моряків погіршилося – Денісова

Таким чином російський суд загалом відхилив апеляції від восьми українських моряків.

До слова, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що до звільнення Росією українських моряків Америка не збирається вести з нею переговори.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Суд РФ відмовився звільняти іще вісьмох українських моряків
Булінг: суд виніс перше в Україні рішення
Без побачень з рідними та дзвінків: українським морякам у РФ висунули вимогу
Супрун не поновили на посаді. Суд взяв паузу
Мосійчук заблокував Супрун: якщо суд прийняв таке рішення, то мабуть підстави є
2,5 тонни кокаїну на борту: у Португалії затримали судно з українцями
Призначено дату суду про відновлення Супрун на посаді
Прокурор просить для Зайцевої і Дронова 10 років позбавлення волі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка