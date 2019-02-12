Сьогодні Московський міський суд прийняв рішення відхилити апеляції чотирьох українських моряків та залишив їх під вартою.

Московський міський суд відхилив апеляції чотирьох українських моряків та вирішив залишити їх під вартою до кінця квітня, повідомив координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов у Facebook.

Апеляції Романа Мокряка, Євгенія Семидоцького, Андрія Оприско та Сергія Цибізова розглядали в закритому режимі.

Захисники українців клопотали про додання до справи копій резолюції ПАРЄ, в якій РФ закликають звільнити моряків та поводитися з ними згідно положень Женевських конвенцій.

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Таким чином російський суд загалом відхилив апеляції від восьми українських моряків.

До слова, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що до звільнення Росією українських моряків Америка не збирається вести з нею переговори.