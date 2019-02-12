PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Порошенко в Мюнхені оприлюднить дані щодо втручання РФ у вибори 2019/

Порошенко в Мюнхені оприлюднить дані щодо втручання РФ у вибори 2019

Президент Петро Порошенко пообіцяв, що під час Мюнхенської безпекової конференції оприлюднить інформацію щодо втручання РФ в українські вибори.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що має намір оприлюднити дані щодо втручання РФ у виборчий процес в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції, передає Укрінформ.

За його словами, у Мюнхені буде оприлюднено лише частину інформації щодо втручань РФ у вибори.

Він додав, що втручання Росії в український виборчий процес дійсно існує і воно дуже активне.

– Справа не в персональних симпатіях до когось чи антипатії Путіна до чинного українського президента. Мета – зупинити рух України на Захід, повернути Україну у сферу російського впливу, – сказав Порошенко.

Читайте: З яйцями та зеленкою: як проходить передвиборча кампанія 2019

Президент також вважає, що великим викликом для виборів в Україні стане популізм.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС не допустить провокацій та підкупу під час виборів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кремль планує відключити росіянам інтернет – причини
Крилаті ракети та агресивні дії Росії: про що говорили міністри оборони Альянсу у Брюсселі
У Росії випав чорний сніг
Сотні масованих кібератак на день. Як Росія готується до виборів в Україні
500 танків і сотні бойових машин: Росія стягнула на Донбас техніку
Працює як годинник! Путін хизується бойовим ракетоносцем
Без побачень з рідними та дзвінків: українським морякам у РФ висунули вимогу
Чому зростає рейтинг Зеленського і що буде далі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка