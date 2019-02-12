Президент Петро Порошенко пообіцяв, що під час Мюнхенської безпекової конференції оприлюднить інформацію щодо втручання РФ в українські вибори.

Президент Петро Порошенко заявив, що має намір оприлюднити дані щодо втручання РФ у виборчий процес в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції, передає Укрінформ.

За його словами, у Мюнхені буде оприлюднено лише частину інформації щодо втручань РФ у вибори.

Він додав, що втручання Росії в український виборчий процес дійсно існує і воно дуже активне.

– Справа не в персональних симпатіях до когось чи антипатії Путіна до чинного українського президента. Мета – зупинити рух України на Захід, повернути Україну у сферу російського впливу, – сказав Порошенко.

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Президент також вважає, що великим викликом для виборів в Україні стане популізм.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС не допустить провокацій та підкупу під час виборів.