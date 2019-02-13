Рівень протиповітряної оборони аеродрому було визначено як “надійний”.
У районі проведення операції Об`єднаних сил на Донбасі відбулися тренування ЗСУ з оборони летовища.
Під час навчань військові підняли в повітря літаки з метою умовного знищення ворожого десанту в повітрі та на землі.
У підрозділів радіотехнічних військ було завдання виявити, якими засобами ворог здійснює повітряний напад, а у підрозділів ППО в свою чергу знищити повітряні цілі.
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Загалом рівень протиповітряної оборони аеродрому було визначено як “надійний”.
Нагадаємо, українські зенітники відпрацювали на Донбасі відбиття атак з повітря.
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