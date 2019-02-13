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ЗСУ підняли системи ППО – навчання в зоні ООС

Рівень протиповітряної оборони аеродрому було визначено як “надійний”.

ЗСУ підняли системи ППО – навчання в зоні ООС

У районі проведення операції Об`єднаних сил на Донбасі відбулися тренування ЗСУ з оборони летовища.

Під час навчань військові підняли в повітря літаки з метою умовного знищення ворожого десанту в повітрі та на землі.

У підрозділів радіотехнічних військ було завдання виявити, якими засобами ворог здійснює повітряний напад, а у підрозділів ППО в свою чергу знищити повітряні цілі.

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Загалом рівень протиповітряної оборони аеродрому було визначено як “надійний”.

Нагадаємо, українські зенітники відпрацювали на Донбасі відбиття атак з повітря.

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