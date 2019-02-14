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До +9 і сонце: якою буде погода у вихідні (КАРТА)

У вихідні в Україні буде сухо та сонячно. Вночі невеликі морози, але вдень місцями до 9 градусів тепла.

погода

Прогноз погоди на вихідні, 16 і 17 лютого, публікує Укргідрометцентр.

У суботу, 16 лютого, скрізь сонце, без опадів.

Вночі найбільші морози очікуються на сході України – від -8 до -10, проте вдень потепліє до +3.

Така ж денна температура очікується на півночі та у центрі, на два градуси вище у південних областях.

Найтепліше буде на заході – від 5 до 9 градусів.

У Києві без опадів, вночі 1-3 градуси морозу, вдень так само, але з плюсами.

На неділю, 17 лютого, синоптики прогнозують погоду без опадів.

Вночі від 0 до 3 градусів морозу, вдень на півночі та сході +4, у центрі та на півдні +5.

У західних областях температура не зміниться – місцями до +9.

У столиці сухо, вночі -1 +1, вдень 2-4 градуси тепла.

Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру

До речі, став відомий прогноз погоди на перший місяць весни.

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