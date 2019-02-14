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Мангер назвав Гандзюк агентом СБУ

Активістка Катерина Гандзюк працювала на СБУ як позаштатний агент з позивним П’ята, стверджує захист голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного у співучасті в її вбивстві.

Вбивство Катерини гандзюк

У Шевченківському райсуді Києва про це заявив адвокат Дмитро Ільченко, передає Укрінформ.

За його словами, керівник СБУ в Херсонській області Данило Доценко був безпосереднім керівником трагічно загиблої Катерини Гандзюк.

Адвокат також стверджує, що генерал СБУ вирішив використати Гандзюк у своїй війні з правоохоронними органами області і саме він замовив замах на активістку.

Днями Мангер сказав, що відповість на всі запитання слідчих та назве прізвища замовників вбивства Гандзюк.

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Нагадаємо, 11 лютого генпрокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Фото: УНИАН

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