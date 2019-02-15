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Вбивство Гандзюк: суд заарештував Мангера із заставою у 2,5 млн грн

Главу Херсонської облради Владислава Мангера заарештували до 3 березня.

убийство гандзюк

Главу Херсонської облради Владислава Мангера заарештували до 3 березня, пише Insider.

Шевченківський районний суд міста Києва заарештував Мангера з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тис. грн.

Звинувачення просило для Мангера арешт без права застави.

Читайте: Екс-регіонал і боксер: що відомо про Мангера і скільки йому загрожує

Рішення у справі виніс суддя Олександр Кіпчарський близько 3.00, на четверту добу засідань.

Раніше Факти ICTV писали, чому Мангер звинувачує СБУ, хто такий Данило Доценко, і хто з них дійсно причетний до вбивства Гандзюк.

Фото: Insider

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