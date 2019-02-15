Главу Херсонської облради Владислава Мангера заарештували до 3 березня.
Главу Херсонської облради Владислава Мангера заарештували до 3 березня, пише Insider.
Шевченківський районний суд міста Києва заарештував Мангера з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тис. грн.
Звинувачення просило для Мангера арешт без права застави.
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Рішення у справі виніс суддя Олександр Кіпчарський близько 3.00, на четверту добу засідань.
Раніше Факти ICTV писали, чому Мангер звинувачує СБУ, хто такий Данило Доценко, і хто з них дійсно причетний до вбивства Гандзюк.
Фото: Insider
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