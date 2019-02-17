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Курченка викликали на допит в ГПУ (ДОКУМЕНТ)

Сергія Курченка – бізнесмена-втікача з оточення екс-президента Віктора Януковича – Генпрокуратура України викликає на допит 22 лютого.

Сергій Курченко

У повістці на сайті ГПУ зазначається, що Курченко повинен з’явитися 22 лютого о 14.00 для проведення слідчих і процесуальних дій у статусі підозрюваного “у кримінальному провадженні №42016000000003393 від 16.11.2016 за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч .5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 та іншими статтями КК України”.

Читайте: Латвійський банк допоміг Курченку відмити гроші Януковича – Al Jazeera

Нагадаємо, у березні 2018 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання ГПУ і дозволив заочне досудове розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка.

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