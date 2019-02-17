Сьогодні в Європі відзначають Міжнародний день кота. У минулому році в Києві презентували інформаційно-аналітичну систему Реєстр домашніх тварин. Цей новий міський сервіс є цифровою базою даних для домашніх і безпритульних тварин столиці.

Користуватися системою можуть зареєстровані та незареєстровані користувачі, Національна поліція, ветеринарні клініки, уповноважені особи.

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Основні функції, якими можна скористатися

Реєстрація та ідентифікація громадян в системі

Реєстрація тварин в системі

Верифікація тварин

Пошук і надання інформації про тварин та їх власників

Підтвердження відповідності, зареєстрованої тварини зареєстрованому громадянину

Факти ICTV дізналися у менеджера проектів Kyiv Smart City Дарини Круглякової, як пройти реєстрацію, скільки це коштує і як це працює.

Як зареєструвати тварину

Власник тварини проходить авторизацію через Київ ID Після цього, необхідно приїхати в Службу обліку та реєстрації тварин (проспект Відрадний, 61), де підтвердять реєстрацію і видадуть жетон з унікальним номером, який вішається на ошийник. Він містить QR код, за яким можна ідентифікувати загублену тварину і знайти відомості про її господаря в системі.









Реєстрація домашніх тварин: як відбувається і скільки коштує / 2 фотографии

Дані про безпритульних тварин розміщуватимуть співробітники ветеринарних клінік та інших профільних установ.

– Реєстрація котів проводиться за бажанням. А от собак – обов’язково, згідно з рішенням Київської міської ради від 25.10. 2007, №1079/3912 – Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території Києва).

Скільки коштує зареєструвати тварину

– Реєстрація на сайті безкоштовна, а при верифікації платна.

Собаки – 45 грн

Коти – 35 грн

Дикі тварини (обов’язкове чіпування) – 100 грн

Навіщо потрібна система?

Введення єдиної інформаційно-аналітичної системи надає киянам можливість спростити реєстрацію.

Ідентифікація в РДТ забезпечить додатковий захист тваринам. Адже у разі, якщо тварина загубилася, знайти її при наявності реєстрації і жетона набагато простіше.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада розглядає нові правила утримання домашніх тварин.

Фото: dreamstime