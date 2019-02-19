За словами експерта, підняття тарифів на вантажні перевезення вдарить по економіці України внаслідок того, що українські експортні товари не зможуть бути конкурентними на світовому ринку через високу ціну.

Україну може чекати падіння курсу гривні через дії державного монополіста ПАТ Укрзалізниця. Про це заявив керівник асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

– Укрзалізниця у поточному році вирішила підвищити тарифи на вантажні перевезення більш ніж на 14%. В основному це вдарить по експортним галузям, які приносять в країну валюту. Що значить вдарять? А значить це те, що собівартість продукції через зростання транспортних витрат зросте. Автоматично піднімемося відпускна ціна товарів. А на світовому ринку зараз кожен долар вирішує, будуть купувати твій товар чи ні, – повідомив Криворучко.

За словами експерта, підняття тарифів на вантажні перевезення вдарить по економіці України внаслідок того, що українські експортні товари не зможуть бути конкурентними на світовому ринку через їхню високу ціну.

– Таким чином, Україна швидко вилетить з конкурентної гонки за імпортного покупця. А це недоотримана валютна виручка, яка зазвичай допомагає утримувати курс гривні, – повідомив експерт.

На думку Криворучко, Укрзалізниця повинна шукати внутрішні резерви і мати декілька джерел покриття дефіциту власних засобів окрім як просто підвищувати ціни і робити Україну неконкурентною у світі.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові потяги до 8 Березня.

Фото: Уніан