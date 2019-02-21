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Наскільки добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.

Українки

Міжнародний день рідної мови щорічно відзначається 21 лютого.

Факти ICTV підготували тест з української мови, щоб перевірити, чи не забули ви правила.

Читайте: Мовне питання в Україні: чи загрожує російська і яка ситуація з мовами у світі

До слова, у сервісі Google Maps додали 39 мов, серед яких є й українська.

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