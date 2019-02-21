РФ готова до воєнного удару, заявив Петро Порошенко. Чи буде Росія атакувати та навіщо їй війська на кордонах з Україною – у матеріалі Фактів ICTV.

Росія визнана агресором всім цивілізованим світом. Напередодні виборів в України про її потенціал та можливі загрози почали говорити з більшою інтенсивністю.

Вчора на черговій Генасамблеї ООН виступав президент України Петро Порошенко. На зустрічі вкотре піднімали питання України.

За підсумками дебатів, основні загрози для України і, відповідно, для світу в наступному:

Росія продовжує перетворювати Крим на військову базу. За офіційними даними, там 32,5 тис. військових та значний кількісний склад тяжкої зброї – реактивні системи, бойові літаки, човни, крилаті ракети.

Росія перекидає на Донбас техніку і готується до воєнного удару по Україні. На Донбасі приблизно 35 тис. бойовиків, яких контролює країна-агресор.

Росія мілітаризує чорноморський регіон з ціллю захопити Азовське море. Не виключено, що в Криму збираються розмістити ядерну зброю.

Символічно, але в той же день, 20-го лютого, російський президент Володимир Путін виступав на щорічній зустрічі з Федеральними зборами. Він зробив неоднозначну заяву в бік США, які нещодавно вийшли з договору про ліквідацію ракет меншої і середньої дальності.

За словами Путіна, Росія готова розгорнути системи озброєнь проти тих територій, на яких буде загроза. Він запропонував США підрахувати точність і дальність російських ракет. Але потім наголосив, що хоче мати дружні стосунки із Заходом.

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Навіщо Росія стягує війська, чи буде атакувати Україну і чому йде проти всього світу? Факти ICTV поговорили з військовими експертами Іваном Апаршиним та Олегом Старіковим.

Росія робить правильно

Росія стягує війська до кордонів з Україною і одна з версій її мети – підготовка до вступу України в НАТО. Експерти сходяться на думці, що нічого страшного в цьому немає.

Україна націлена найближчим часом вступити у НАТО. Росія, згідно зі своєю стратегією національної безпеки, вважає НАТО загрозою. Для того вони і розміщують військову інфраструктуру ближче до кордонів з Україною.

– Вони роблять абсолютно правильно з військової точки зору. Колись настане час, коли Україна вступить в НАТО. Треба готуватися вже зараз, – розповідає військовий оглядач Олег Старіков.

Атакувати – немає сенсу

Агресії у формі повномасштабної війни або “оперативного театру військових дій” не буде. Це маловірогідний сценарій, вважає Старіков. Однак, протягом 2019 року будуть відбуватись різноманітні провокації на фоні виборчого періоду. В якості інструменту використовувати, вірогідно, будуть конфлікт на Донбасі.

Експерт нагадує – гібридна війна ведеться не тільки у воєнній площині. Вона відбувається у п’яти фазах – дипломатична, інформаційна, економічна, кібер та, відповідно, воєнна.

– Основне завдання Росії – підпорядкувати Україну в політичному плані. Навіщо розв’язувати війну, якщо можна контролювати Україну в політичному плані. В 2019 році всі дії, пов’язані з ескалацією конфлікту – малоймовірні.

Росія самостверджується

Окрім того, погрози Росії в бік США не несуть реальний характер. Так, від них можна очікувати будь-чого. Однак, до реальних дій Путін навряд чи вдасться.

– Як Росія, маючи оборонний бюджет 63 млрд доларів, може погрожувати країні, у якої оборонний бюджет 643 млрд доларів? Це самоствердження, – впевнений Іван Апаршин.

Росія просто вкотре нагадує світу про своє існування, додає експерт. Вона загрожує всім вже більше 50 років.

До атаки готові

Втім, списувати Росію з рахунків не варто.

– Сьогодні загроза з боку Російської Федерації щодо готовності збройних сил Росії до широкомасштабної агресії як ніколи висока. Це правда, – визнає Апаршин.

Поки що вони не готові економічно, вважає експерт. Однак, у Росії є плани щодо України, в тому числі і щодо її морського потенціалу:

– Якщо Росія готується до агресії проти України, я в цьому переконаний на 100%, то Азовське море – це частина плану. Думаю, там є й частина Чорного моря. Це план захоплення нашої території, який включає багато складових. В тому числі і морську, – підсумовує експерт.

У 2014 році Росія напала зненацька. Тоді, коли країна була зайнята улагоджуванням внутрішнього конфлікту, російські війська захопили Крим. Ми виявились не готові до таких подій. Тепер важливо не “наступити на ті самі граблі “. Тому поки ми готуємось, чекаємо і вивчаємо потенціал ворога, ми знаємо, чого від нього очікувати.

Фото: Gettyimages, Іван Апаршин, Олег Старіков

Лілія Ященко