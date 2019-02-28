Новий офіційний бенефіціар КВЦ Парковий, відомий як “вертолітний майданчик Януковича”, нардеп від БПП Максим Єфімов, може спробувати зменшити збитки по кримінальних справах, порушених за фактом незаконного будівництва об’єкта.

Про це пише видання Апостроф в матеріалі Вертодром Януковича відводять під спідницю.

У лютому 2019 року стало відомо, що компанії, які володіють Амадеус Ко (бенефіціар Паркового), тепер переоформлені на матір депутата Любов Єфімову, яка проживає в США. Раніше Єфімов вже став покупцем іншого активу Януковичів – енергокомпанії Донбасенерго.

Компанія Амадеус Ко фігурує в низці кримінальних проваджень, згідно з якими державі було завдано багатомільйонних збитків. Зокрема, це виробництво про присвоєння державних коштів Януковичем і його оточенням, справа проти екс-мера Леоніда Черновецького (йому закидають збитки в сумі близько 250 млн грн через занижену орендну ставку на землю для Паркового).

В рамках цього провадження в серпні 2017 Апеляційний суд Києва заарештував майно Амадеус Ко, зокрема, Парковий. Згодом об’єкт був переданий в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). У жовтні агентство вибрало підрядника-управителя – КП Центр організації дорожнього руху, яке належить Київраді.

Ще два провадження стосуються фактів пошкодження земельної ділянки, розташованої в охоронній зоні об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також зловживань посадовими особами Держархбудінспекції. В одному з них Генпрокуратура зафіксувала обсяг збитків об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на рівні понад 190 млн грн.

На думку авторів матеріалу, цю суму – а, можливо, також суму виведених з держбюджету коштів – слідчі органи повинні пред’явити в якості збитків нинішнім власникам Амадеус Ко. Тому зараз ключове завдання Єфімова – знизити обсяг цих збитків, при оптимальному сценарії – зменшивши їх як мінімум удвічі – до 80 млн грн, при ідеальному – взагалі списавши їх або звівши до символічної суми.

– Робиться це сьогодні руками слідчих і експертів, які залучаються для перегляду оцінки збитків, нарахованих Амадеусу як “фірмі Януковича”. Тепер же, для своїх суми не такі вже й важливі. Тому, втративши потрібні розрахункові документи або не знайшовши підстав для тих чи інших збитків, суми можна знижувати без докорів сумління, – зазначає видання.

Більш того, на думку журналістів, Максим Єфімов з матір’ю можуть ще й зажадати гроші з міського або державного бюджету за нібито завдані збитки за період, коли формально вони не контролювали вертолітний майданчик. Тобто з жовтня по лютий 2019, коли Амадеус через суд повернув собі право розпорядження Парковим, пославшись на нібито неправильну організацію конкурсу. Прокуратура має намір оскаржити це рішення.

– Тим часом, відразу після того, як КП з’їхало з Паркового, власники стали розписувати всі жахи перебування некомпетентних управителів на їх території: здавали приміщення в оренду за заниженою ціною, не платили за електрику, зіпсували килим і зламали купу замків, – зазначає видання.

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На думку авторів матеріалу, спроба виставити місту або державі рахунок за завдані збитки може стати стартовим майданчиком для переговорів про зниження суми збитків від діяльності самого Амадеусу при попередніх власниках. Тим більше, якщо провести все за документам як збитки, нанесені “іноземному інвестору” – адже компанія формально підконтрольна громадянці США.