Євробачення 2019 пройде без участі України. Хто винен у тому, що учасника не знайшлось, чи допоможе вирішити проблему закон та як на відмову відреагує Європа – у матеріалі Фактів ICTV.

Україна відмовилась брати участь у пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році. Це вже наша друга відмова – вперше ми не поїхали у 2015 році у зв’язку з російською агресією.

Раніше Факти ICTV писали про ситуацію, яка склалась навколо конкурсу і причини відмови учасників нацвідбору.

Хто винен?

В цьому році на Євробаченні буде 41 країна. Відмовились Україна та Болгарія. Остання – у зв’язку з фінансовим станом.

Українська ж відмова спричинена низкою факторів – незгода артиста, неприйнятні умови контракту, недопрацьовані умови нацвідбору. Версій багато.

Так, приміром, український продюсер Володимир Бебешко впевнений, що провина повністю лежить на НСТУ.

– Я думав, що вони покаються і підуть у відставку. Натомість вони заявили, що якщо Росія переможе, то ми і в 2020 році відмовимось від участі. Якщо Україна не зможе свої таланти показати – тоді кінець, крапка, – скаржиться Бебешко Фактам ICTV.

Він додає, що інші артисти відмовитись через недовіру до організаторів конкурсу, проти яких “повстав весь музичний світ”. Артисти, на думку продюсера, ні до чого.

Політолог Ігар Тишкевич впевнений, що НСТУ мали від початку не допустити до участі MARUV:

– Переможниця нацвідбору MARUV провела тур по РФ, який закінчився перед Новим Роком, брала участь у змаганнях і презентувала себе на МУЗ-ТВ, НТВ та RU.TV. Тобто, якщо б система працювала, вона просто не була б допущена до конкурсу за формальними ознаками.

Відтак, санкції потрібно застосовувати або до всіх, або не застосовувати ні до кого. А так Україна “має гібридний конкурс, так само, як гібридну війну”.

Доречі, у НСТУ заявили, що свою провину визнають. Про це сказав глава правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія під час брифінгу 28 лютого.

Як відреагує Європа?

Володимир Бебешко вбачає в українській відмові серйозний провал для держави:

– Знову над нами всі сміються. На міжнародному рівні знову ганьба – це означає, що в Україні нічого доброго бути не може. Дали можливість нас тролити по повній програмі.

Натомість політолог Олег Саакян зазначає, що Євробачення відіграє важливе політичне значення лише для пострадянських країн. На Заході шоу носить розважальне шоу та асоціюється з рухами за права людей, а не з серйозною політикою.

– Очікувати, що західна дипломатія якимось чином відреагує на це, або це вплине на їхнє відношення до України – абсолютно не вірно, – зазначив Саакян.

Заборонити виступати?

У Кабміні також мають свою позицію. Окрім того, що вони запропонувати Суспільному мовнику удосконалити правила відбору на Євробачення, там також звернулись до Верховної Ради з проханням запровадити закон, який би забороняв діяльність українських артистів у Росії.

У Верховні Раді лежить відповідний законопроект №8085 Про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України.

Та поки немає закону – гастролі не заборонені, а отже виступати для російської публіки чи ні – право артиста. Він керується виключно власними моральними принципами.

– Якщо такий закон буде прийнятий, ми будемо цьому закону підпорядковуватись. Тоді на Євробачення не зможе поїхати людина, яка гастролювала в країні-аргесорі. Якщо закону немає, тоді про що говорити, – висловив свою думку Володимир Бебешко.

Політолог Олег Саакян вбачає проблему в державній політиці щодо відносин з Росією. Держава самостійно створила умови, в яких артисти гастролюють у РФ.

– Тут ми воюємо, а тут торгуємо. Воюємо, а воєнного стану не оголошуємо. Все це створює таких виконавців.

Він пояснює, що у разі, якщо держава не ставить себе суб’єктом процесу, а виносить себе арбітром над ним і намагається створювати правила, за якими сама ж не грає – виникає розрив між законами і реальним життям суспільства з неготовністю ці правила виконувати. В такому випадку прийняття відповідного законопроекту є нелогічним.

– Участь артистів у концертах в РФ – це персональне право кожного. Законодавством це не заборонено. Відповідно, формального порушення права не відбувається. Безумовно, це іде врозріз з моральними установками.

Культурна війна

Політологи сходяться на думці – вся ситуація з Євробаченням стала наслідком гібридної війни з Росією.

– Сьогодні маємо скандал з позицією фіналістів щодо дій Росії в Україні. І це, перепрошую за різкість, логічно: ми часто говоримо про гібридну війну і ось у нас вийшов такий гібридний конкурс Євробачення, – зазначає Ігар Тишкевич.

Олег Саакян додає, сучасна війна передбачає протистояння у багатьох площинах, в тому числі і у культурній. В такому випадку відмова від Євробачення – тактична помилка.

– Будь-які майданчики, на яких ми маємо можливість боротись і навіть перемагати, мають використовуватись. Подекуди участь чи перемога на Євробаченні може дати не менший дипломатичний і навіть воєнний зиск для українських позицій, ніж тактична перемога на лінії фронту, – підсумував експерт.

Однак, остаточне рішення прийняте – у 2019 році участь у Євробаченні брати не будемо. Хай там що, а Україна просто була не готова до такого. Цьогорічний нацвідбір – це урок і для співаків, які мають замислитись над своєю позицією, і для НСТУ, яка має чітко формулювати і контролювати свої вимоги, і для держави, яка просто мала б не допустити скандалу.

Фото: Dreamstime, Володимир Бебешко, Олег Саакян, Ігар Тишкевич

Ященко Лілія