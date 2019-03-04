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Факти / Україна

Розтрата $2,2 млн: НАБУ затримало керівників Спецтехноекспорту

Чинного і колишнього директорів Спецтехноекспорту підозрюють у розтраті $2,2 млн.

НАБУ

Чинного і колишнього директорів держпідприємства Спецтехноекспорт (входить до складу держконцерну Укроборонпром) затримали антикорупційні органи.

Операцію провели детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє НАБУ, перебуваючи на посаді директора держкомпанії, затримані скоїли розтрату на суму $2,2 млн.

Окрім них антикорупційники затримали трьох екс-чиновників Спецтехноекспорту.

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Спецтехноекспорт повідомляє, що співробітники НАБУ затримали директора держпідприємства Владислава Бельбаса, який змінив на цій посаді Павла Барбула в 2014 році.

Нагадаємо, журналісти опублікували розслідування, в якому розповіли про розкрадання в оборонному секторі.

Фото: НАБУ

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