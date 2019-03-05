В Києві на вул. Флоренції, 9 невідомий вбив чоловіка з вогнепальної зброї.

Близько 12.10 у Києві на вул. Флоренції, 9 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

– Невідомий чоловік у формі, схожий на працівника поліції, здійснив постріл із вогнепальної зброї. Від отриманих поранень жертва загинула у своєму Mercedes, – зазначається у повідомленні.





















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Розпочалися першочергові заходи для встановлення та затримання невідомого стрілка. Деталі події встановлюються, працюють слідчі.

Нагадаємо, у Києві на Лісовому масиві троє чоловіків влаштували стрілянину, внаслідок якої постраждала 5-річна дитина.

Фото: Київ Оперативний, Інформатор