Владислав Мангер повинен буде з’явитися до слідчого за першим викликом.
Запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру продовжено не буде.
За рішенням Шевченківського райсуду Києва, з чиновника знімають зобов’язання носити браслет та не виїжджати за межі Херсона. Також Мангеру повернуть закордонний паспорт, пише Громадське ТБ.
При цьому голова Херсонської облради все ще повинен з’являтися до слідчого.
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Крім того, у понеділок через лікарняний судді скасували засідання щодо відсторонення Мангера від посади.
Як відомо, Мангера випустили з СІЗО після внесення застави, яка склала майже 2,5 млн гривень.
Фото: Владислав Мангер
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