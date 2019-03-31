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Факты / Украина

Выборы президента Украины: полный список кандидатов

Выборы президента Украины проходят 31 марта. Факты ICTV публикуют полный список кандидатов на пост главы государства.

Выборы президента Украины: полный список кандидатов

В бюллетене для голосования – рекордный в истории страны список кандидатов – 39. Изначально их было зарегистрировано 44, но 7 кандидатов сняли свои кандидатуры в пользу других претендентов на пост президента Украины. Не всех успели исключить из бюллетеней, кроме того, напротив их фамилий нет отметки “выбыл”.

Андрей Садовый, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Евгений Мураев в пользу Александра Вилкула, а Сергей Кривонос в пользу Петра Порошенко. В свою очередь, Сергей Тарута принял решение объединиться с командой Юлии Тимошенко. Снял свою кандидатуру и Александр Мороз.

Полный список кандидатов на президентские выборы 2019 в Украине: 

  1. Виталий Скоцик (Самовыдвиженец)
  2. Александр Ващенко (Самовыдвиженец)
  3. Игорь Шевченко (Самовыдвиженец)
  4. Сергей Каплин (Социал-демократическая партия)
  5. Валентин Наливайченко (Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко Справедливость)
  6. Александр Вилкул (Оппозиционный блок – Партия мира и развития)
  7. Юлия Тимошенко (Партия Батькивщина)
  8. Александр Данилюк (Самовыдвиженец)
  9. Илья Кива (Социалистическая партия Украины)
  10. Анатолий Гриценко (Гражданская позиция)
  11. Юлия Литвиненко (Самовыдвиженец)
  12. Юрий Тимошенко (Самовыдвиженец)
  13. Василий Журавлев (Партия Стабильность)
  14. Виктор Кривенко (Народный рух Украины)
  15. Андрей Новак (Партия Патриот)
  16. Петр Порошенко (Самовыдвиженец)
  17. Сергей Носенко (Самовыдвиженец)
  18. Инна Богословская (Самовыдвиженец)
  19. Руслан Кошулинский (Всеукраинское объединение Свобода)
  20. Александр Мороз (Социалистическая партия)
  21. Аркадий Корнацкий (Самовыдвиженец)
  22. Роман Насиров (Самовыдвиженец)
  23. Юрий Бойко (Самовыдвиженец)
  24. Олег Ляшко (Радикальная партия)
  25. Александр Шевченко (Партия УКРОП)
  26. Владимир Зеленский (Слуга народа)
  27. Николай Габер (Самовыдвиженец)
  28. Виктор Бондарь (Партия Видродження)
  29. Юрий Кармазин (Самовыдвиженец)
  30. Руслан Рыгованов (Самовыдвиженец)
  31. Роман Бессмертный (Самовыдвиженец)
  32. Виталий Куприй (Самовыдвиженец)
  33. Геннадий Балашов (Партия 5.10)
  34. Ольга Богомолец (Самовыдвиженец)
  35. Игорь Смешко (Самовыдвиженец)
  36. Владимир Петров (Самовыдвиженец)
  37. Юрий Деревянко (Партия Воля)
  38. Александр Соловьев (Партия Умная сила)
  39. Тарута Сергей (партия Основа)

Читайте: Выборы в Украине 2019: фейки, дезинформация и пропаганда РФ

К слову,  Факты ICTV ведут текстовый онлайн выборов президента Украины.

Фото: УНИАН

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