Выборы президента Украины проходят 31 марта. Факты ICTV публикуют полный список кандидатов на пост главы государства.
В бюллетене для голосования – рекордный в истории страны список кандидатов – 39. Изначально их было зарегистрировано 44, но 7 кандидатов сняли свои кандидатуры в пользу других претендентов на пост президента Украины. Не всех успели исключить из бюллетеней, кроме того, напротив их фамилий нет отметки “выбыл”.
Андрей Садовый, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Евгений Мураев в пользу Александра Вилкула, а Сергей Кривонос в пользу Петра Порошенко. В свою очередь, Сергей Тарута принял решение объединиться с командой Юлии Тимошенко. Снял свою кандидатуру и Александр Мороз.
Полный список кандидатов на президентские выборы 2019 в Украине:
- Виталий Скоцик (Самовыдвиженец)
- Александр Ващенко (Самовыдвиженец)
- Игорь Шевченко (Самовыдвиженец)
- Сергей Каплин (Социал-демократическая партия)
- Валентин Наливайченко (Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко Справедливость)
- Александр Вилкул (Оппозиционный блок – Партия мира и развития)
- Юлия Тимошенко (Партия Батькивщина)
- Александр Данилюк (Самовыдвиженец)
- Илья Кива (Социалистическая партия Украины)
- Анатолий Гриценко (Гражданская позиция)
- Юлия Литвиненко (Самовыдвиженец)
- Юрий Тимошенко (Самовыдвиженец)
- Василий Журавлев (Партия Стабильность)
- Виктор Кривенко (Народный рух Украины)
- Андрей Новак (Партия Патриот)
- Петр Порошенко (Самовыдвиженец)
- Сергей Носенко (Самовыдвиженец)
- Инна Богословская (Самовыдвиженец)
- Руслан Кошулинский (Всеукраинское объединение Свобода)
- Александр Мороз (Социалистическая партия)
- Аркадий Корнацкий (Самовыдвиженец)
- Роман Насиров (Самовыдвиженец)
- Юрий Бойко (Самовыдвиженец)
- Олег Ляшко (Радикальная партия)
- Александр Шевченко (Партия УКРОП)
- Владимир Зеленский (Слуга народа)
- Николай Габер (Самовыдвиженец)
- Виктор Бондарь (Партия Видродження)
- Юрий Кармазин (Самовыдвиженец)
- Руслан Рыгованов (Самовыдвиженец)
- Роман Бессмертный (Самовыдвиженец)
- Виталий Куприй (Самовыдвиженец)
- Геннадий Балашов (Партия 5.10)
- Ольга Богомолец (Самовыдвиженец)
- Игорь Смешко (Самовыдвиженец)
- Владимир Петров (Самовыдвиженец)
- Юрий Деревянко (Партия Воля)
- Александр Соловьев (Партия Умная сила)
- Тарута Сергей (партия Основа)
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К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн выборов президента Украины.