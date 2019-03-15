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Скільки військових голосуватимуть на виборах у зоні ООС

У зоні проведення операції Об’єднаних сил на виборах президента України голосуватимуть близько 47 тис. військовослужбовців

Скільки військових голосуватимуть на виборах у зоні ООС

В зоні проведення ООС на президентських виборах військові голосуватимуть на спеціальних виборчих дільницях.

– Орієнтовна кількість осіб, які візьмуть участь у голосуванні на таких дільницях – 47 тис., – заявив член ЦВК Михайло Вербенський.

Читайте: Вибори 2019: як голосуватимуть військові на передовій

Нагадаємо, вибори 2019 відбудуться 31 березня 2019, згідно з календарним планом виборів Центральної виборчої комісії України.

Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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