У зоні проведення операції Об’єднаних сил на виборах президента України голосуватимуть близько 47 тис. військовослужбовців

В зоні проведення ООС на президентських виборах військові голосуватимуть на спеціальних виборчих дільницях.

– Орієнтовна кількість осіб, які візьмуть участь у голосуванні на таких дільницях – 47 тис., – заявив член ЦВК Михайло Вербенський.

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Нагадаємо, вибори 2019 відбудуться 31 березня 2019, згідно з календарним планом виборів Центральної виборчої комісії України.