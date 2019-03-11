Коли відбудуться президентські вибори в Україні 2019, а також про ймовірну дату другого туру виборів, читайте в матеріалі Фактів ICTV
Коли вибори президента України 2019 – зараз дуже актуальне питання для багатьох українців.
Ми вирішили розписати дати, коли в Україні період передвиборчої кампанії, якого числа пройде перший тур і коли може бути другий тур президентських виборів 2019.
Передвиборча кампанія 2019
Передвиборча президентська кампанія стартувала 31 грудня 2018 року і триватиме до 00.00 29 березня 2019 року.
До 3 лютого 2019 кандидати в президенти офіційно подавати документи для реєстрації.Читайте: Вибори 2019: російських спостерігачів не буде
Їх реєстрація закінчилася 8 лютого.
До речі, кандидати, яких зареєстрували, зможуть офіційно відмовитися від участі у виборах до 7 березня.
А до 8 березня включно Центрвиборчком зможе скасувати реєстрацію таких кандидатів і затвердити текст виборчого бюлетеня.
I тур
Вибори 2019 відбудуться 31 березня 2019, згідно з календарним планом виборів Центральної виборчої комісії України.
Постанова про проведення президентських виборів (реєстраційний номер 9342) опублікована у спецвипуску Голос України від 28 листопада 2018 року.
ІІ тур
Якщо кандидати не наберуть абсолютну більшість, другий тур відбудеться 21 квітня 2019 року.
До 3 червня 2019 новообраний президент вступить у повноваження з прийняттям присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Нагадаємо, як проголосувати з ID-карткою на президентських виборах 2019.
Головне фото: Arnaud Jaegers / Unsplash