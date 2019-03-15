Правомірність дій ПрАТ АвтоКапітал з розриву дилерського договору з ТОВ АвтоДом Запоріжжя підтверджена Касаційним господарським судом України.

Про це йдеться в заяві, опублікованій сьогодні на сайті компанії.

Розглянувши касаційну скаргу ТОВ АвтоДом Запоріжжя, суд залишив без зміни постанову Північного апеляційного господарського суду від 20 грудня 2018 року, чим підтвердив правомірність розірвання дилерського договору. Таким чином, конфлікт між генеральним представництвом Mercedes-Benz в Україні і екс-дилером в Запоріжжі завершився на користь ПрАТ Автокапітал.

– Відхилення касаційної скарги судом – підтвердження правоти ПрАТ АвтоКапітал. Прозорість ведення бізнесу, чітке розуміння того, хто є нашими партнерами, і абсолютна законність завжди були і залишаються для нас пріоритетом. Ми вітаємо рішення, винесене судом, і раді, що в цій справі справедливість восторжествувала, – зазначив Ігор Сенюта, керівник департаменту майнових відносин корпорації УкрАВТО.

Нагадаємо, що в травні минулого року екс-дилер ТОВ АвтоДом Запоріжжя ініціював масовану кампанію з дискредитації генерального представництва Mercedes-Benz в Україні та Корпорації УкрАВТО. Приводом стало нібито неправомірне розірвання представництвом дилерського договору з партнером в Запоріжжі. У процесі розглядів Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляцію ПрАТ АвтоКапітал і визнав розірвання дилерського договору з ТОВ АвтоДом Запоріжжя правомірним.

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– Для нас вкрай важливо, що в очах усього суспільства була підтверджена наша репутація як компанії, неухильно дотримується законів України і високі вимоги нашого партнера, – світового виробника кращих автомобілів, – прокоментував рішення Касаційного суду Ігор Сенюта.

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