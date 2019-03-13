PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна дорозмістила 10-річні єврооблігації на $350 млн

Тепер номінальний обсяг випуску євробондів Україною становить $1,6 млрд.

Україна дорозмістила 10-річні єврооблігації на $350 млн

Україна дорозмістила цінні папери з терміном обігу до листопада 2028 року на $350 млн.

Тепер номінальний обсяг випуску становить $1,6 млрд.

Відсоткова ставка за євробондами становить 9,75% річних.

Розрахунок з інвесторами щодо транзакції відбудеться 21 березня цього року.

Читайте: Зміцнення гривні – НБУ назвав 5 причин

Організатором випуску виступив міжнародний інвестиційний банк J.P. Morgan

Як повідомлялося, Україна в жовтні минулого року розмістила єврооблігації на $2 млрд: випуск 5-річних єврооблігацій на $750 млн і 10-річних – на $1,25 млрд.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Для тих, хто не встиг: що буде з нерозмитненими бляхами
Нарахування субсидій: неоформлених працівників хочуть перевірити через ДФС
Покупки на AliExpress стануть невигідними. Наслідки закону про закордонні посилки
Розміщення єврооблігацій: Мінфін оприлюднив результати
Північний потік-2: Україна може втратити до 3% ВВП
Закон про євробляхи: Мінфін розкритикував нові ставки розмитнення
Транш МВФ Україні: борг зменшиться, а газ подорожчає
Данилюк: Моя команда йде з Мінфіну
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка