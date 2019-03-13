Тепер номінальний обсяг випуску євробондів Україною становить $1,6 млрд.
Україна дорозмістила цінні папери з терміном обігу до листопада 2028 року на $350 млн.
Тепер номінальний обсяг випуску становить $1,6 млрд.
Відсоткова ставка за євробондами становить 9,75% річних.
Розрахунок з інвесторами щодо транзакції відбудеться 21 березня цього року.
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Організатором випуску виступив міжнародний інвестиційний банк J.P. Morgan
Як повідомлялося, Україна в жовтні минулого року розмістила єврооблігації на $2 млрд: випуск 5-річних єврооблігацій на $750 млн і 10-річних – на $1,25 млрд.
Джерело: Мінфін
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