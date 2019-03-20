Компанія Google планує випустити оригінальний дудл, який присвячений дню народженню Йоганна Себастьяна Баха.

Компанія Google планує випустити інтерактивний дудл, який присвячений дню народженню німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха, повідомляє The Verge.

Дудл повинен з’явитися на головній сторінці пошукової системи 21 і 22 березня.

За допомогою інтерактивного дудла користувачі зможуть нанести кілька нот на нотний стан, після чого вони перетворяться в музичну мелодію.

Працює він завдяки алгоритму машинного навчання, який навчався на творах композитора.

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До слова, попередній дудл був присвячений Дню святого Патріка.

Фото: The Verge