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Всесвітній день води: експерти назвали проблеми Чорного моря

Всесвітній день води відзначається  22 березня. Факти ICTV розповідають про проблеми Чорного моря.

Всесвітній день води: експерти назвали проблеми Чорного моря

Всесвітній день води відзначається  22 березня. У цей день Факти ICTV вирішили нагадати про проблеми Чорного моря.

Через те, що це море практично закрите, сміттю, яке у нього потрапляє, практично немає куди діватися. Друга вразливість Чорного моря – великий шар сірководню, який досягає 87% об’єму моря. Через це морські мешканці у ньому мають обмежений життєвий простір.

Проблеми Чорного моря

Пропонуємо вашій увазі деякі неприємні факти про Чорне море:

  • Центральна частина моря захаращена великими масами плаваючого сміття;
  • Води Чорного моря забруднені 145 шкідливими речовинами (зокрема, медпрепаратами, пестицидами, кофеїном, засобами проти засмаги);
  • Мікропластик на дні Чорного моря досягає 5 мм;
  • У Чорному морі збільшується кількість інвазійних (нерідних) видів, які потрапляють з інших морів (наразі їх кількість 365).

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Збереження Чорного моря

В Угоді про асоціацію Україна-ЄС зазначена Рамкова директива з морської стратегії ЄС, яка визначає заходи, які країна має вжити задля збереження моря.

На виконання цієї Угоди спрямовано проект Удосконалення екологічного моніторингу в Чорному морі (EMBLAS-Plus).

У рамках проекту експерти проводять дослідження у відкритому морі, розробляють нацпрограми з моніторингу за його станом.

Також планується низка заходів із попередження накопичення сміття у морі та збереження дельфінів.

Крім цього, готується широкомасштабна інформаційна кампанія.

Як повідомлялося, зміщення арок Керченського мосту, який побудували окупанти в Криму, негативно впливає на акваторію Чорного моря.

Джерело: EMBLAS-Plus

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