Українці, у яких утворився борг через завищені платіжки облгазів, не втратять право на субсидію.

Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, що зазвичай, якщо заборгованість перевищує 340 грн протягом більше місяця, субсидія на наступний період не призначається.

– Але зараз борги виникли штучні, внаслідок порушення облгазами вимог НКРЕКП. І ми за цими боргами маємо намір внести зміни до постанови про порядок призначення субсидій, – додав він.

За його словами, якщо такий борг виник з вини облгазів, він не буде враховуватися при призначенні субсидії.

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НКРЕКП планує провести засідання 29 березня, під час якого розглянуть результати перевірок і можуть накласти штраф на сім облгазів в розмірі 850 тис. грн.

Раніше Мінсоцполітики розробило постанову, яка дозволить українцям не втратити субсидію через борги від завищених платіжок облгазів.