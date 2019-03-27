Якщо не прийшло запрошення на вибори, то це не причина відмовлятися голосувати. Що робити в такій ситуації читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Варто запам’ятати, що відсутність запрошення не позбавляє вас права проголосувати на виборчій дільниці у списках, якої ви числитеся.

Запрошення на вибори мало прийти до 25 березня. Ви повинні бути у списку в будь-якому випадку, але це варто додатково перевірити.

– Якщо ви не отримали запрошення, то варто звернутися до дільничної комісії за місцем реєстрації і перевірити себе у списках. Вони є на кожній дільниці в роздрукованому вигляді та їх повинні по першому ж проханні показувати, – розповіли Фактам ICTV у Центральній виборчій комісії.

Другий спосіб – це перевірити списки через Сервіс Державного реєстру виборців. Там необхідно зайти в Кабінет виборця і відкрити розділ Перевірка включення, вести персональні дані, а потім система покаже, в списках якої ділянки ви числитеся.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, як проголосувати на виборах не за місцем прописки.

Фото: dreamstime.