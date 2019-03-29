PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Коли переводять годинники на літній час у 2019

Перехід на літній час в 2019 році в Україні відбудеться в останню неділю березня. Українці переведуть стрілки годинника на одну годину вперед. А це означає, що спати будемо на годину менше. Щорічно українці переходять на літній час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня.

Годинник

У 2019 році перехід із зимового на літній час відбудеться в останню неділю березня, яка випадає на 31 число. За традицією, в ніч із суботи, 30 березня, на неділю, 31 березня, о третій годині ночі українці пересунуть стрілки годинника на годину вперед. Таким чином, у неділю, 31 березня, українцям доведеться спати на годину менше.

В цей же день відбудеться перший тур виборів президента України.

Читайте: В Україні можуть скасувати перехід на літній час – причина

Для довідки. Стрілки годинника переводять на літній і зимовий час, починаючи з 1981 року. Раніше вважалося, що Україна востаннє переведе годинники у 2012 році й залишиться у другому часовому поясі. Проте уряд не розглядав це питання.

Перехід на сезонний час проводиться більш ніж у ста країнах світу. Останньою країною, яка відмовилася від цього, стала Туреччина.

До речі, в Євросоюзі розповіли, коли можна очікувати на скасування переходу на літній і зимовий час.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перехід на літній час 2019 : коли переводити годинники
Переведення годинника на зимовий час: в чому користь і шкода
Якщо стрілки зупиняться – чекає нещастя: празькі куранти відкриють після ремонту
Лікує стрес та подовжує життя – унікальна українська розробка
Жінку-водія оштрафували на $400 через розумний годинник
Годинники із квітів в Україні та світі – неймовірні кадри
У ЄС можуть скасувати зимовий і літній час
У Німеччині дітям заборонили носити смарт-годинники
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка