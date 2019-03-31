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Порушення прав на виборах: до кого звертатися і що загрожує

31 березня 2019 року в Україні проходить перший тур президентських виборів. Факти ICTV розкажуть, куди варто звертатися, якщо ви виявили порушення.

Порушення прав на виборах: до кого звертатися і що загрожує

За порушення на виборах настане відповідальність, яка варіюється в залежності від вчинку.

Покаранням може бути як чималий штраф, так й позбавлення волі на кілька років.

Якщо ви помітили, що хтось порушує права на виборах, то в більшості випадків варто звернутися до спостерігачів, які зафіксують відповідний факт.

Це варто робити якщо ви помітили, що:

  • хтось вкинув в урну більше одного бюлетеня;
  • група людей голосує більше одного разу;
  • в радіусі 50 м від виборчої дільниці проводиться агітація.

У тих випадках, коли вам відмовляють в голосуванні варто звернутися в поліцію, проте таке трапляється досить рідко.

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Важливо також пам’ятати про те, що не варто самостійно намагатися зупинити порушення, інакше вас можуть видалити з виборчої дільниці.

Крім того, на виборчих дільницях не можна розповідати про свій вибір, адже за це загрожує штраф у розмірі 3,4 тис. грн.

До слова, Центральна виборча комісія зареєструвала на вибори президента України 2 344 офіційних спостерігачів.

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