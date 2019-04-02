21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. Факти ICTV з’ясували, як проголосувати не за місцем прописки.

Проголосувати не за місцем прописки у другому турі виборів в Україні 2019 можна буде після зміни місця голосування.

Сама процедура не змінилася, однак зменшився час на оформлення відповідних документів.

Тепер, щоб проголосувати не за місцем прописки, виборцям потрібно буде ще раз звернутися до відповідних центрів реєстрації та підтвердити місце голосування не пізніше, ніж за п’ять днів до початку другого туру.

Якщо ЦВК оголосить результати волевиявлення і дату проведення другого туру в визначені законом кінцеві терміни до 10 квітня, то вже в період з 11 по 15 квітня виборці зможуть змінити місце голосування.

Нагадаємо, щоб це зробити, потрібно прийти до Державного реєстру виборців з такими документами:

Паспорт;

Довідка з місця навчання або роботи;

Довідка про право власності або оренду житла;

Документи про робоче відрядження (якщо є).

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До слова, у ЦВК прогнозують, що другий тур виборів президента України пройде заплановано, 21 квітня.

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за результатами виборів 2019 онлайн.