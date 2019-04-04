Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити Юлію Тимошенко модератором на дебатах.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський запропонував народному депутату Юлії Тимошенко стати модератором на дебатах.

Він назвав Тимошенко незалежною кандидатурою і запропонував її для того, аби уникнути підкупу, провокацій й адміністративного тиску.

– Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце у першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах, – сказав Зеленський.

Кандидат у президенти додав, що чекає на відповідь протягом 24 годин.

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До слова, теледебати на Суспільному у будь-якому випадку відбудуться 19 квітня.