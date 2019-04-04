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Незалежно від явки кандидатів: Аласанія назвав дату та час дебатів

Теледебати перед другим туром президентських виборів 19 квітня обов’язково відбудуться на Суспільному, навіть якщо кандидати відмовляться від участі в них.

Зураб Аласанія

Глава Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія запевнив, що дебати відбудуться 19 квітня між 20.00 і 21.00 – в будь-якому варіанті.

– Тобто, мається на увазі, навіть незалежно від того, чи будуть кандидати, ми повинні цей час використовувати, – сказав він під час круглого столу на тему Дебати кандидатів у президенти: чи потрібні виборцям і про що?

За його словами, Суспільне готове розглядати будь-які інші варіанти проведення теледебатів перед другим туром президентських виборів.

Читайте: Зеленський vs Порошенко: погодитись не можна відмовитись

Раніше в НСТУ заявили, що розпочинають переговори щодо проведення дебатів між кандидатів у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Фото: Зураб Аласания

Джерело: Укрінформ

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