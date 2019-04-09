За останній місяць в Україні подорожчали соціальні продукти харчування, найбільше – овочі та деякі сорти м’яса.
За даними інфляційного барометра Мінекономрозвитку, станом на 9 квітня у порівнянні з 9 березня, найбільше зросли ціни на:
- буряк – на 22,8% (до 15,4 грн за кг);
- курятину – на 21,78% (до 111,9 грн за кг);
- капусту – на 18,7% (до 49,5 грн за кг);
- яловичину – на 17,1% (до 156,9 грн за кг);
- цибулю – на 10% (до 20 грн за кг);
- хліб пшеничний – на 9,9% (до 37,9 грн за кг);
- молоко – на 7,4% (до 24,8 грн за літр);
- картопля – на 5,6% (до 10,9 грн за кг).
Водночас за місяць в Україні подешевшали:
- яйця – на 10,6% (до 28,4 грн за десток);
- крупа гречана – на 6% (до 20,8 грн за кг);
- морква – на 3,4% (до 10 грн за кг)
- масло вершкове – на 2% (до 204,4 грн за кг).
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