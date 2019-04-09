Програми кандидатів на вибори президента 2019. Що обіцяють Порошенко та Зеленський, чи можна їхні обіцянки виконати та якою буде політика кандидатів у разі обрання – у матеріалі Фактів ICTV.

До другого туру виборів президента 2019 залишається все менше часу.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський ще 31 березня розпочали заочні дебати, перекидаючись гострими фразами через відеоформати, своїх штабістів та ЗМІ.

Втім, вже 21 квітня відбудеться голосування, яке поставить крапку у цьому двобої.

Факти ICTV розповідають, що саме обіцяють кандидати в президенти, чи можна їх обіцянки виконати та якими будуть перші місяці президенства Порошенка або Зеленського.

– Дискурс відійшов від змістовної частини програм до суто обговорення і таких нюансів, як здача аналізів. Зараз політика більш схожа на шоу-бізнес, – коментує події політолог Андрій Золотарьов.

Програми кандидатів зачіпають ключові питання України – це і геополітика, і територіальна цілісність, і боротьба з корупцією, реформи, питання охорони здоров’я та освіти.

Вступ до ЄС та НАТО

Петро Порошенко гарантує до 2023 року подати заявку на вступ до ЄС та почати виконувати план дій щодо членства в НАТО.

В свою чергу, Володимир Зеленський заявляє, що питання вступу до НАТО буде вирішуватись на референдумі.

Війна на Донбасі та повернення Криму

Порошенко збирається повертати території політико-дипломатичним шляхом, використовуючи санкції та залучаючи миротворців ООН.

Володимир Зеленський вважає за необхідне йти на переговори з Путіним, якщо це допоможе зберегти життя українців та територіальну цілісність.

Обидва кандидати говорять про необхідність модернізації та вдосконалення ЗСУ.

Судова реформа

Петро Порошенко задекларував у своїй програмі продовження формування антикорупційного суду за прикладом європейських країн.

У Зеленського інший підхід. Його судова система складатиметься з мирових суддів, яких обиратиме народ, для вирішення простих спорів і суду присяжних для вироків щодо кримінальних злочинів.

Законодавчі ініціативи

Перший законопроект, який обіцяє прийняти Зеленський – Про народовладдя, який урегулює механізми референдуму та інші форми демократії.

– Я вважаю, що підсилення прямої демократії – це вдалий крок. Це дивно, але після Майдану ми не маємо нормального закону про референдум і не маємо місцевого референдуму. Без цього децентралізація буде незавершеною, – розповідає Андрій Золотарьов.

Кандидат також планує скасувати депутатську недоторканність, прийняти закон про імпічмент, запровадити процедуру відкликання народних депутатів.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про програму Володимира Зеленського.

Незважаючи на всю розлогість та змістовність програм, низці питань кандидати увагу не приділили:

– Не присутня реформа парламентаризму, яка вкрай необхідна – немає позиції ні у одного, ні у іншого кандидата щодо потрібності таких реформ. Також недостатньо розкрита тема реформ державного управління, – коментує програми кандидатів політолог Олег Саакян.

Чи очікувати реальних змін?

Чинний президент обіцяє перетворити Україну на транспортно-логістичний хаб Європи, а також приділяти увагу ІТ-сектору, як потенційно перспективному.

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Модернізацію пропонує і Зеленський – запровадити електронну державу, дозволивши голосування на виборах та референдумах онлайн, та створити економічний паспорт українця (діти по досягненню повноліття матимуть змогу отримати частину коштів від реалізації державою природних благ).

– Проблема в тому, що кандидати дають виключно картинку, слоган, ідею, а не дають інструментів. За кожною віссю має бути чіткий, покроковий шлях, зрозумілий суспільству. На жаль, в жодного з кандидатів я не бачу цього. Відбувається боротьба ефемерними ідеями, – говорить політолог Олег Саакян.

Він додає, що поки кандидати не представили пропозиції щодо досягнення цих цілей, не можна оцінити, наскільки це може бути реалізовано.

Якими будуть перші місяці нового президента?

Після результатів першого туру Петро Порошенко заявив, що припустився помилок і обіцяє їх ліквідувати після переобрання. Зокрема, не допускати до високих посад бізнес-партнерів та рідних.

Андрій Золотарьов зі скептицизмом ставиться до нової політики президента:

– Коли людина починає робити заяви за 10 днів до виборів, цьому немає довіри. У нього було достатньо часу. Скоріше за все, такі заяви він розглядає як передвиборчий крок. Якщо він обереться, буде така ж політика, яку він проводив останні 5 років.

Однак, Олег Саакян все ж таки впевнений, що зміни відбудуться:

– Це будуть кадрові чистки, оскільки йому потрібно буде продемонструвати, що він – оновлений президент і для цього потрібно буде знайти певну когорту сакральних жертв.

Найбільша складність для Зеленського у випадку його обрання – відсутність підтримки у Верховній Раді. Хоча більшості у парламенті і немає, все одно у нього буде шанс знайти однодумців, впевнений Саакян:

– Він може отримати певне ядро, оскільки частина депутатів буде загравати з ним і шукати лояльності від нового президента.

Він також прогнозує, що першими кроками стануть популярні законодавчі ініціативи. І якщо частина парламенту не буде його підтримувати, він зможе їх дискредитувати.

Якщо ж на початку президенства Зеленському вдасться щось зробити і запровадити зміни, то у нього будуть всі шанси привести до Верховної Ради потужну фракцію, яка стане кістяком коаліції, впевнений Андрій Золотарьов.

Втім, яким буде Порошенко після переобрання або Зеленський у разі перемоги, покаже лише час.

Зараз українці опинились перед вибором. З одного боку, добре знайомий кандидат, який відомий як реальними справами, так і невиконаними обіцянками, з іншого – кандидат без досвіду у політиці але з новаторським підходом.

Лілія Ященко