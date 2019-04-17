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Факти / Україна

У Криму ухвалили вирок фігурантам справи Веджіє Кашка

Так званий Київський районний суд Сімферополя ухвалив вирок фігурантам справи Веджіє Кашка.

Суд

Київський районний суд Сімферополя ухвалив вирок Казиму Аметову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху і Руслану Трубачу, які є фігурантами справи Веджіє Кашка, повідомляє  Крымская солидарность у Facebook.

Чапух був засуджений до 3,5 років умовно, а інші фігуранти – до 3 років умовно. Їм також призначили випробувальний термін на 3 роки.

Захист має 10 днів для того, аби подати апеляцію на вирок.

До цього часу фігуранти справи Веджіє Кашка знаходитимуться під домашнім арештом.

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До слова, в окупованому Криму затримали матір політв’язня Енвера Мамутова, яка проводила одиночний пікет.

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