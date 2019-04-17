Так званий Київський районний суд Сімферополя ухвалив вирок фігурантам справи Веджіє Кашка.

Київський районний суд Сімферополя ухвалив вирок Казиму Аметову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху і Руслану Трубачу, які є фігурантами справи Веджіє Кашка, повідомляє Крымская солидарность у Facebook.

Чапух був засуджений до 3,5 років умовно, а інші фігуранти – до 3 років умовно. Їм також призначили випробувальний термін на 3 роки.

Захист має 10 днів для того, аби подати апеляцію на вирок.

До цього часу фігуранти справи Веджіє Кашка знаходитимуться під домашнім арештом.

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До слова, в окупованому Криму затримали матір політв’язня Енвера Мамутова, яка проводила одиночний пікет.