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Факти / Україна

У потягах Укрзалізниці з’явилися сучасні ролети

У 118 вагонах поїздів Укрзалізниці встановили сучасні ролети.

У потягах Укрзалізниці з’явилися сучасні ролети

Укрзалізниця показала результати капітально-відновлювального ремонту потягів.

Минулого року у 118 вагонах були встановлені сучасні ролети.

Читайте: Укрзализныця запустит еще один поезд в Европу

У компанії відзначили, що в плани на 2019 рік входить установка ролетів в іще 64 вагонах.

Раніше потяг Київ-Варшава увійшов до списку найкращих нічних маршрутів Європи.

Джерело: УЗ

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