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Факти / Україна / Суспільство

Україна починає тестування 5G для безпеки доріг

Україна увійшла в топ-10 країн світу, які будуть тестувати технологію зв’язку 5G на дорогах.

Україна починає тестування 5G для безпеки доріг

На українських дорогах запустять тестовий проект з використанням технології зв’язку 5G.

Мета проекту – створити систему розумних доріг, що забезпечуть безпеку руху та комунікацію автомобіля з дорогою.

Проект запускатимуть у три етапи: на тестовій ділянці дороги, підключення до інтелектуальної мережі однієї української траси міжнародного значення і покриття новітніми технологіями всіх доріг України.

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– Я щиро пишаюся, що ми йдемо швидко, і можемо зараз сміливо говорити – так, Україна серед топ-10 країн світу, які випробовують мережу 5G, – заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Раніше Факти ICTV писали, що траси в Україні обладнають шумовою розміткою, щоб підвищити безпеку руху і знизити кількість ДТП.

Фото: Міністерство інфраструктури України

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