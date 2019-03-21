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Траси в Україні оснастять шумовою дорожньою розміткою

Траси в Україні обладнають шумовою розміткою, щоб підвищити безпеку руху і знизити кількість ДТП.

Траси в Україні оснастять шумовою дорожньою розміткою

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує дороги вищої категорії обладнати шумовими смугами.

– Якщо людина довго перебуває за кермом і починає засинати, такі шумові смуги можуть врятувати життя, – зазначив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

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У відомстві зазначили, що такі смуги встановлять на найбільших трасах – дорогах I-II категорії.

Шумові смуги – це штучні нерівності, які створюють вздовж або поперек дороги. Під час наїзду на такі смуги водій відчуває вібрації і шум, що сприяє підвищенню уваги на дорозі.

Раніше Факти ICTV писали, що Укравтодор розпочав проектування реконструкції дороги М-06 на ділянці Львів – Рівне із розширенням її до 4 смуг руху.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Dreamstime

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