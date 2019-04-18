Глава НБУ Яків Смолій заявив, что після оголошення рішення суду про скасування націоналізації Приватбанку, курс гривні до долара трохи знизився.

Ситуація навколо Приватбанку призвела до деяких коливань на валютному ринку, заявив на засіданні РНБО глава Нацбанку України Яків Смолій.

– Ми не знаємо, як це вплине на курс, але вже деякі коливання були. Сьогодні різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку склала плюс 15 копійок у співвідношенні долара до гривні, – сказав банкір.

За його словами, регулятор робить все можливе, щоб не допустити паніки і інформаційного впливу на стабілнысть банківської системи.

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Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним Приватбанку, що спричинило його націоналізацію.