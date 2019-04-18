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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як ситуація навколо Приватбанку вплинула на курс гривні

Глава НБУ Яків Смолій заявив, что після оголошення рішення суду про скасування націоналізації Приватбанку, курс гривні до долара трохи знизився.

Як ситуація навколо Приватбанку вплинула на курс гривні

Ситуація навколо Приватбанку призвела до деяких коливань на валютному ринку, заявив на засіданні РНБО глава Нацбанку України Яків Смолій.

– Ми не знаємо, як це вплине на курс, але вже деякі коливання були. Сьогодні різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку склала плюс 15 копійок у співвідношенні долара до гривні, – сказав банкір.

За його словами, регулятор робить все можливе, щоб не допустити паніки і інформаційного впливу на стабілнысть банківської системи.

Читайте: Скасування націоналізації: що зміниться в роботі Приватбанку

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним Приватбанку, що спричинило його націоналізацію.

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