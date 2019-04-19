PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

На Олімпійський зайшли тітушки – ЗМІ

Групу чоловіків спортивної зовнішності без перевірки пустили на Олімпійський.

На Олімпійський зайшли тітушки – ЗМІ

Група з близько трьох десятків чоловіків спортивної зовнішності організовано зайшла на НСК Олімпійський, де мають відбутися дебати між кандидатами у президенти України Петром Порошенко і Володимиром Зеленським.

Повідомляється, що молодики прийшли з боку Троїцької площі та попрямували до рамок контролю перед стадіоном.

Чоловіки представилися журналістами. У одного з них на шиї висів бейджик Громадське інтернет-видання PRESS.

Читайте: На дебати їдуть з усієї країни: при в’їзді до Києва транспортний колапс

Зазначимо,  що усю групу пропустили повз чергу для ЗМІ без перевірки документів.

До слова, слідкувати за дебатами Порошенка і Зеленського онлайн можна на нашому сайті.

Джерело: УНІАН

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Порошенко прибув на НСК Олімпійський
Більше 30 хв дискусії – як проходитимуть дебати на НСК Олімпійський
Зеленський приїхав на НСК Олімпійський
Дебати на НСК Олімпійський: відеотрансляція онлайн
Черги, поліція та табу на алкоголь: Олімпійський чекає на дебати
Кремль запише дебати Порошенка і Зеленського для Путіна
На дебати їдуть з усієї країни: при в’їзді до Києва транспортний колапс
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка