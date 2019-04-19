Групу чоловіків спортивної зовнішності без перевірки пустили на Олімпійський.
Група з близько трьох десятків чоловіків спортивної зовнішності організовано зайшла на НСК Олімпійський, де мають відбутися дебати між кандидатами у президенти України Петром Порошенко і Володимиром Зеленським.
Повідомляється, що молодики прийшли з боку Троїцької площі та попрямували до рамок контролю перед стадіоном.
Чоловіки представилися журналістами. У одного з них на шиї висів бейджик Громадське інтернет-видання PRESS.
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Зазначимо, що усю групу пропустили повз чергу для ЗМІ без перевірки документів.
До слова, слідкувати за дебатами Порошенка і Зеленського онлайн можна на нашому сайті.
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