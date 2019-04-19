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Факти / Україна / Політика

Кличко про другий тур виборів: Ми не повинні піддаватися на провокації та зайві емоції

Під час другого туру виборів президента України, що відбудеться цієї неділі, 21 квітня, українці повинні продемонструвати, що вони свідомі громадяни і цивілізована нація.

Віталій Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

– Друзі! Хочу звернутися до вас як громадянин України, як мер столиці. Усі, хто підуть голосувати, зроблять вільний вибір на демократичних президенських виборах. І другий їх тур має відбутися так само спокійно, законно, без маніпуляцій і фальсифікацій. Це дуже важливо – забезпечити прозорість, законність, порядок, – зазначив Кличко.

За словами мера Києва, до виборів президента України, без перебільшення, прикута увага всього світу. Відтак, українці не повинні піддаватися на можливі провокації.

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– Ми, українці, повинні продемонструвати, що ми – свідомі громадяни та цивілізована нація. Ми не повинні піддаватися на провокації і виявляти зайвих емоцій. Адже кожен з нас обирає майбутнє нашої держави, – наголосив Кличко.

Нагадаємо, 19 квітня о 19.00 відбудуться дебати на Олімпійському. Онлайн заходу вестимуть Факти ICTV.

ДжерелоKiev.klichko.org

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