При в’їзді до Києва утворилася складна транспортна ситуація через велику кількість бажаючих потрапити на дебати на Олімпійському.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий розповів, що при в’їзді до Києва склалася складна транспортна ситуація. Це сталося через людей, які прибувають до столиці на дебати на Олімпійському.

– У зв’язку з проведенням дебатів між кандидатами на пост президента на НСК Олімпійський на в’їзді в столицю спостерігається складна транспортна ситуація, людей привозять з усієї країни, – сказав він.

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У поліції попросили водіїв ставитися з розумінням і заявили, що працюють над вирішенням проблеми.

Відзначається, що на стадіоні будуть присутні близько 60 тис. осіб.

Нагадаємо, о 19.00 відбудуться дебати на Олімпійському. Онлайн вестимуть Факти ICTV.