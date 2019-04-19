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Факти / Україна

На дебати їдуть з усієї країни: при в’їзді до Києва транспортний колапс

При в’їзді до Києва утворилася складна транспортна ситуація через велику кількість бажаючих потрапити на дебати на Олімпійському.

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Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий розповів, що при в’їзді до Києва склалася складна транспортна ситуація. Це сталося через людей, які прибувають до столиці на дебати на Олімпійському.

– У зв’язку з проведенням дебатів між кандидатами на пост президента на НСК Олімпійський на в’їзді в столицю спостерігається складна транспортна ситуація, людей привозять з усієї країни, – сказав він.

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У поліції попросили водіїв ставитися з розумінням і заявили, що працюють над вирішенням проблеми.

Відзначається, що на стадіоні будуть присутні близько 60 тис. осіб.

Нагадаємо, о 19.00 відбудуться дебати на Олімпійському. Онлайн вестимуть Факти ICTV.

Джерело: МВС

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