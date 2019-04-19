PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Опозиційний блок пропонує внести до порядку проект про припинення блокади Донбасу

Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Дмитро Колесников і Дмитро Шпенов створили проект постанови ВРУ №10040 з вимогою припинити блокаду Донбасу.

Опозиційний блок пропонує внести до порядку проект про припинення блокади Донбасу

За словами представників Опозиційного блоку, економічна, енергетична і транспортна блокади вже завдали шкоди Україні на десятки мільярдів гривень, а також призвели до скорочення десятків тисяч робочих місць.

Опозиційний блок проектом постанови ВРУ №10040 пропонує звернутися до президента України з вимогою припинити економічну, енергетичну та транспортну блокади території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (території окремих районів Донецької та Луганської областей).

Автори проекту постанови Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Дмитро Колесников і Дмитро Шпенов вважають, що в результаті блокада виявилася найбільш невигідною для самої України. Держава фактично втратила контроль над українськими підприємствами Донбасу, що безпосередньо позначилося на українській металургії та економіці країни в цілому.

Читайте: Опозиційний блок йде на вибори, щоб встановити мир – Новинський

Але, на жаль, найбільше від цього постраждало мирне, ні в чому не винне населення, яке на догоду своїм політичним амбіціям ізолювала влада.

Нагадаємо, Вілкул домігся скасування незаконного рішення ЦВК у Верховному Суді.

Джерело: Опозиційний блок

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Прицільний удар: ЗСУ ліквідували позицію бойовиків на Донбасі
Жителі окупованих територій Донбасу підтримують Україну – розвідка
Донбас, мова, ВКонтакті і проституція: головне з інтерв’ю Зеленського
З початку ООС Україна повернула 20 кв. км Донбасу
У ворога великі втрати. Сили ООС знищили шістьох окупантів
Крим – це Україна! Команда Зеленського відповіла Джемілєву
Меркель і Макрон допоможуть гарантувати безпеку для виборів на Донбасі до весни
Як отримати довідку переселенця
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка