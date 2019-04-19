Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Дмитро Колесников і Дмитро Шпенов створили проект постанови ВРУ №10040 з вимогою припинити блокаду Донбасу.

За словами представників Опозиційного блоку, економічна, енергетична і транспортна блокади вже завдали шкоди Україні на десятки мільярдів гривень, а також призвели до скорочення десятків тисяч робочих місць.

Опозиційний блок проектом постанови ВРУ №10040 пропонує звернутися до президента України з вимогою припинити економічну, енергетичну та транспортну блокади території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (території окремих районів Донецької та Луганської областей).

Автори проекту постанови Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Дмитро Колесников і Дмитро Шпенов вважають, що в результаті блокада виявилася найбільш невигідною для самої України. Держава фактично втратила контроль над українськими підприємствами Донбасу, що безпосередньо позначилося на українській металургії та економіці країни в цілому.

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Але, на жаль, найбільше від цього постраждало мирне, ні в чому не винне населення, яке на догоду своїм політичним амбіціям ізолювала влада.

Нагадаємо, Вілкул домігся скасування незаконного рішення ЦВК у Верховному Суді.

Джерело: Опозиційний блок