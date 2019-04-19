Наступного тижня може бути визначена ймовірна дата розгляду у Верховній Раді законопроекту про імпічмент президенту.

Спікер парламенту Андрій Парубій прогнозує розгляд закону про імпічмент вже наступного тижня.

За його словами, це рішення буде ухвалюватися спільно з керівниками фракцій на погоджувальній раді 22 квітня.

– Цього тижня ми будемо проговорювати, які з запропонованих законопроектів, по-перше, є готовими, погоджені комітетом, і будемо ухвалювати рішення. І в понеділок я зможу озвучити це рішення на погоджувальній раді, – сказав Парубій.

Він нагадав, що на сьогодні зареєстровано п’ять законопроектів про імпічмент.

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Нагадаємо, президент Петро Порошенко 8 квітня заявив в ефірі Свободи слова про необхідність ухвалення закону про імпічмент президенту.