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Факти / Україна / Політика

Рада розгляне закон про імпічмент президенту – ймовірна дата

Наступного тижня може бути визначена ймовірна дата розгляду у Верховній Раді законопроекту про імпічмент президенту.

Верховна Рада

Спікер парламенту Андрій Парубій прогнозує розгляд закону про імпічмент вже наступного тижня.

За його словами, це рішення буде ухвалюватися спільно з керівниками фракцій на погоджувальній раді 22 квітня.

– Цього тижня ми будемо проговорювати, які з запропонованих законопроектів, по-перше, є готовими, погоджені комітетом, і будемо ухвалювати рішення. І в понеділок я зможу озвучити це рішення на погоджувальній раді, – сказав Парубій.

Він нагадав, що на сьогодні зареєстровано п’ять законопроектів про імпічмент.

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Нагадаємо, президент Петро Порошенко 8 квітня заявив в ефірі Свободи слова про необхідність ухвалення закону про імпічмент президенту.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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